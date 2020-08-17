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Dikmen’de ev arkadaşını tirbüşon ile yaraladı

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Dikmen’de ev arkadaşını tirbüşon ile yaraladı
Dikmen’de ev arkadaşını tirbüşon ile yaraladı

Dikmen’de Lavinyum Sitesinde ev arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan Tosin Martins Moneyin tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Enver Kasap, duruşmada zanlı hakkındaki olguları aktardı.

Kasap, 16.08.2020 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Dikmen’de Lavinyum Sitesinde bulunan ikametgah içerisinde, zanlını ve Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo arasında maddi konular yüzünden tartışma çıktığını söyledi. Kasap, çıkan tartışma sonucunda zanlının tasarrufundaki bulunan ağız uzunluğu 7 cm şarap açacağını, Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo'nun sol koluna saplayıp, 4,5 cm derinliğinde, sol kürek kemiği arkasına sokup 4,5 cm derinliğinde kesi oluşmasına neden olduğunu belirtti. Kasap, Olayda yaralanan Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi serviste müşahede altına alındığını ifade etti.

Kasap, zanlı ile yaralanın 2018 yılından beri aynı ev arkadaşı olduklarını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini, yaralının sağlık durumunun netleşmesi gerektiğini kaydeden Kasap, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Ayodele Oluwadamılola Igıowoyo, ile kuzen olduklarını, ona zarar verme niyetinde olmadığını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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