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Dikmen'de evin avlusunda tanksavar mayını bulundu

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Dikmen'de evin avlusunda tanksavar mayını bulundu
Dikmen'de evin avlusunda tanksavar mayını bulundu

Dikmen'de Selvi Sokak üzerinde bulunan bir evin avlusunda bölge sakinleri tarafından oksitlenmiş bir tanksavar mayını bulundu.

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve bomba imha uzmanları incelemelerde bulundu.

 
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