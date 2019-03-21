Dikmen'de evin avlusunda tanksavar mayını bulundu

Dikmen'de Selvi Sokak üzerinde bulunan bir evin avlusunda bölge sakinleri tarafından oksitlenmiş bir tanksavar mayını bulundu.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve bomba imha uzmanları incelemelerde bulundu.
Dikmen'de Selvi Sokak üzerinde bulunan bir evin avlusunda bölge sakinleri tarafından oksitlenmiş bir tanksavar mayını bulundu.
Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve bomba imha uzmanları incelemelerde bulundu.
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