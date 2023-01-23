Dikmen’de yoldan çıkıp takla atan araçta 3 yaralı

Dikmen’de gece meydana gelen trafik kazasında uzaklaşan dereye düşen ve takla atan araç sürücüsü ve iki yolcusu yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgilere göre, 01.00 raddelerinde Dikmen’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi’nde, Doğuş Sancak (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araç, Lefkoşa’dan Dikmen istikametine seyrettiği sıradaki abone dikkatsizliği sonucu gidiş istikametine göre gidiş sağından Kalktı, dereye düşerek takla attı.
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