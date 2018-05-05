DİKO Akıncı'yı eleştirdi

DİKO tarafından yapılan açıklamada, Akıncının bu önerisinin sözde Kıbrıs Cumhuriyetini’nin egemenlik haklarını sorgulamaya teşebbüs olduğu ileri sürüldü.
Ayrıca, Türk tarafının yaptığı çözüme hazır olduğu ve Kıbrıslı Rum maksimalistlerin buna engel olduğu açıklamaların hemen sona ermesi gerektiği ifade edildi.
DİKO, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının sorgulanmaması gerektiğini savundu.
Kaynak: RIK
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