DİKO Akıncı'yı eleştirdi

DİKO, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Kıbrıs sorununu çözülmeden, enerji konusunda Kıbrıslı Rumlar ve Türkler tarafından ortak bir komite kurulması önerisinin, Akıncı’nın Türkiye adına hareket ettiğini gösterdiğini iddia etti.

DİKO tarafından yapılan açıklamada, Akıncının bu önerisinin sözde Kıbrıs Cumhuriyetini’nin egemenlik haklarını sorgulamaya teşebbüs olduğu ileri sürüldü.

Ayrıca, Türk tarafının yaptığı çözüme hazır olduğu ve Kıbrıslı Rum maksimalistlerin buna engel olduğu açıklamaların hemen sona ermesi gerektiği ifade edildi.

DİKO, sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarının sorgulanmaması gerektiğini savundu.

Kaynak: RIK