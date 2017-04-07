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SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

DİKO Başkanı; Akıncı yasası geçti, şantaja boyun eğdiler!

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DİKO Başkanı; Akıncı yasası geçti, şantaja boyun eğdiler!
DİKO Başkanı; Akıncı yasası geçti, şantaja boyun eğdiler!

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos'un tweeti:

Temsilciler Meclisi için kara gün. 

Akıncı Yasası DİSi ve AKEL milletvekillerinin oyları ile kabul edildi. 

Şantaja boyun eğdiler.

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Neler yaşandı;

Rum Meclisi, yaşanan gergin toplantı sonrasında enosis'in okullarda kutlanm akararını bertaraf edecek öneriyi oylamaya sundu.

Müzakere sürecinin adeta durmasına neden Enosis’in okullarda kutlanılması kararına karşılık DİSİ’nin iptal yasası 30 onay ve 20 ret oyu ile geçti.

Rum Meclisi Elam'ım müzakereleri kesintiye ugratan enosis referandumunun okullarda kutlanmasi kararini iptal etti.

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