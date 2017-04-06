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DIKO: "Halkın haysiyetiyle oynamaya devam edecekler”

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DIKO: "Halkın haysiyetiyle oynamaya devam edecekler”
Federal çözüm karşıtı DİKO, yarınki kritik enosis iptali oylaması öncesinde tasarıyı destekleyen AKEL ve DİSİ’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni akıllarında bitirdiler” diyerek federal çözümü desteklemekle suçladı.

DİKO’nun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DİSİ ve AKEL Akıncı’nın istediği ve müzakerelerin yeniden başlaması için iptal şart koşarak şantaj yaptığı yasanın onaylanması çabasında, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni küçümsüyorlar. Görünen o ki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni akıllarında bitirdiler. Kıbrıs sorununda izledikleri politika bunu gösteriyor. DİSİ ve AKEL yarın oylamada yasayı iptal ederek Meclis’i rezil etmeye ve halkın haysiyetiyle oynamaya devam edecekler”.

ELAM de yaptığı açıklamada, Anastasiadis’i Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerin başlaması için yarınki oylamada enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi şartına boyun eğmekle suçlamıştı.

İlgili Haber: ELAM’ın açıklaması için tıklayınız…

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