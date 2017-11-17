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DİKO içerisinde çözüm şekli konusunda tartışma

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DİKO içerisinde çözüm şekli konusunda tartışma
Kıbrıs sorununun çözüm şeklinin, başkanlık seçimlerine yönelik kampanyada tartışma noktası olmaya devam ettiği belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Kıbrıs sorununun çözüm şekline yönelik tartışmaların, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos’un geçtiğimiz gün,“iki kesimli, iki toplumlu federasyonun, bölünmüşlüğün meşru kılınması şeklini teşkil ettiği ve bu düşünceyi Nikolas Papadopulos’un da paylaştığı” yönündeki açıklamasıyla başladığını yazdı.

Tartışmaların ise DİKO Milletvekili Angelos Votsis’in, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a Kıbrıs sorunundaki görüşünü netleştirmesi çağrısında bulunmasıyla devam ettiğini yazan gazete, Votsis’in ayrıca “Kıbrıs Rum tarafının görüşlerindeki değişikliğin Türkiye’nin işgalini yasallaştıracak, KKTC’nin tanınmasını sağlayacak fırsatı vereceği” şeklinde de açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Votsis, bu açıklamaları, sosyal paylaşım sitesi facebook aracılığıyla yaptı.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos dün yaptığı açıklamada ise, doğru bir içerikle, iki kesimli, iki toplumlu federasyonun olamayacağını belirtti.

DİSİ Basın Sözcüsü Prodromos Prodromu açıklamasında, Papadopulos’un, BM müzakere süreci olmaksızın Kıbrıs’ı nereye götüreceğini açıklaması gerektiğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kurmaylığı tarafından yapılan açıklamada “yeni bir stratejiyle, Kıbrıs sorunun çözüm sürecinin yeniden olmayacağı” ifade edildi.

Papadopulos’un kurmaylığı ise, iki kesimli, iki toplumlu federasyona değinmeksizin AKEL ve DİSİ’nin eleştirilerine yanıt verdi ve Rum halkının, DİSİ ve AKEL liderliği tarafından yanıltılmaya çalışıldığını belirtti.

Haravgi gazetesine göre, AKEL Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, konu hakkında yaptığı açıklamada, Nikolas Papadopulos’u destekleyenlerin, iki kesimli, iki toplumlu  federasyonu ret etmiş olacağını belirtti.

Lukaidis ayrıca Papadopulos’a “iki kesimli, iki toplumlu federasyonu” isteyip istemeyeceğini, yoksa bunu “işgal ve taksimden” daha kötü olduğunu mu düşündüğü şeklinde soru da yöneltti.

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