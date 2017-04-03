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DİKO ile AKEL arasında DİSİ yasa önerisi zıtlaşması

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DİKO ile AKEL arasında DİSİ yasa önerisi zıtlaşması
DİSİ’nin, Rum meclisinin Enosis Plebisiti ile ilgili önceki kararını bertaraf edecek yasa önerisinin oylanacağı Perşembe günü yaklaştıkça, Rum iç cephesinde “ses tonlarının sürekli yükseldiği” haber verildi.

Fileleftheros’un “Meclis ve Kararı İle İlgili AKEL-DİKO Zıtlaşması” başlıklı haberine göre, DİKO  ile AKEL, DİSİ’nin yasa önerisinin oylanacağı Perşembe günkü Rum meclisi genel kurulu öncesinde birbirlerini ağır sözlerle eleştiriyor.

Habere göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “Ülkenin iki büyük partisi gelecek Perşembe günü mecliste Ankara’nın talimatıyla ‘Akıncı Yasası’nı oylayarak bizlere milli aşağılanma ve küçük düşme bahşedecek. Umarım liderler yemeğinde, müzakerelerin yeniden başlaması için halk aşağılanmadan bir yol bulunur” iddiasında bulundu.

AKEL ise bu sözler üzerine “Nikolas Papadopulos Türk tarafının müzakereleri kesmek için bahane aradığını defalarca söyledi. Bu bahaneyi Türk tarafına, ELAM’ın  Enosis Plebisiti kutlamasıyla ilgili önerisine mecliste olumlu oy verenler veya geçmesine yardımcı olanlar verdi. Müzakere olmadan Kıbrıs sorununun çözümü, vatanın yeniden birleşmesi ve Kıbrıs’ın kurtulması için hiçbir perspektif olamaz” karşı açıklamasını yaptı.

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