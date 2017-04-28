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DİKO KKTC’de yapılacak EBRD toplantısını gündeme getirdi

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DİKO KKTC’de yapılacak EBRD toplantısını gündeme getirdi
DİKO milletvekillerinden Panikos Leonidu’nun EBRD 26’ncı yıllık genel kurulu çerçevesinde KKTC’de toplantı yapacak olmasını, Rum Kurumlar ve Değerler Komitesi ile Ombudsman’ın gündemine konu olarak kaydettirdiği ifade edildi.

DİKO milletvekillerinden Panikos Leonidu’nun, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) 26’ncı yıllık genel kurulu çerçevesinde KKTC’de toplantı yapacak olmasını, Rum Kurumlar ve Değerler Komitesi ile Ombudsman’ın gündemine konu olarak kaydettirdiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesine göre DİKO partisi açıklamasında, Rum hükümetinin EBRD’nin 26’ncı yıllık genel kurul toplantısının KKTC’de yapılmasını onaylama kararının ciddi soru işaretleri doğurduğunu, öte yandan “Targeting Gren and Inclusive Growth: Meeting Regional and Global Challenges” isimli işadamları forumunun da KKTC’de yapılacağını belirtti.

Gazete DİKO’nun, Rum Dışişleri ve Maliye Bakanlarından, toplantı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan bütün etkinliklerin amacı, iştiraki ve yapılış yeri konusunda bilgi vermelerini istediğini de kaydetti.

Gazete, buna EBRD’nin yanıt verdiğini, Turkish Bank Ltd ile bir anlaşma imzaladıklarını belirttiğini ekledi.

Politis ise “EBRD’nin İşgal Altındaki Bölgelerdeki Banka’yla İşbirliği” başlıklı haberinde, EBRD’nin Turkish Bank Ltd isimli Kıbrıs Türk bankasıyla 5 milyon Euro tutarında bir anlaşma imzaladığını duyurduğunu yazdı.

EBRD’nin ekonomik kriz yüzünden istisnai olarak Kıbrıs’ta faaliyet gösterdiğini yazan gazete, EBRD’nin baştan bu yana Kıbrıs topraklarının tamamında faaliyet göstereceğini duyurduğunu ekledi.

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