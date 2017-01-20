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DİKO: "KKTC'nin statüsü yükseldi"

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DİKO: "KKTC'nin statüsü yükseldi"
DİKO, Kıbrıs Konferansı’nın kesinlikle 5’li olmayacağı ve topalantıya “Kıbrıs Cumhurbaşkanı” sıfatıyla katılacağı sözünü yerine getiremediği için Anastasiadis’i topa tuttu.

DİKO, Kıbrıs Konferansı’nın kesinlikle 5’li olmayacağı ve topalantıya “Kıbrıs Cumhurbaşkanı” sıfatıyla katılacağı sözünü yerine getiremediği için Anastasiadis’i topa tuttu.

DİKO yaptığı yazılı açıklamayla Cenevre’deki 5’li Kıbrıs Konferansı’nın KKTC’nin düzeyini yükselttiğini vurgulayarak Anastasiadis’i sözlerini tutumadığı için eleştirdi.

DİKO Yürütme Bürosu, Rum Lider Anastasiadis’i, uluslararası konferansın toplanmasına ve toprak konusunda haritaların sunulmasına ilişkin ön koşullarına ve Rum toplumuna verdiği taahhütlerine bağlı kalmadığı için eleştirdi.

DİKO, Anastasiadis’ten Ulusal Konsey’in toplanmasını ve beşli konferansta olan bitenle ilgili ayrıntılar ve teknokratlar görüşmesinde neyin olacağı hakkında bilgilendirilmek istedi. DİKO açıklamasında partinin, Kıbrıs sorununda Kıbrıs Helenizminin çıkarlarını, özellikle de “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin devamını ve devlet varlığını sağlama alacak yeni bir stratejinin belirlenmesinden yana olduğu duyuruldu.

DİKO Yürütme Bürosu, Anastasiadis’i, Türk şartlarını ve beşli konferansa ilişkin sabit tezi kabul etmekle ve aynı zamanda “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin de katılımıyla uluslararası konferansın toplanmasına ve aynı zamanda sahte devletin ya da işgal liderinin düzeyinin yükseltilmeyeceğine ilişkin ön koşullarına ve taahhütlerine bağlı kalmadığı için eleştirdi.

DİKO, Cenevre konferansına, Lavrov’un açıklamasında işaret edildiği gibi Cenevre’nin daimi üyelerinin davet edilmediğini ve bunun sorumlusunun da Anastasiadis olduğunu vurguladı. DİKO, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias’a minnet duyduğunu ifade etti.

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