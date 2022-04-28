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DİKO Meclis Grup Sözcüsü Leonidu'ya Türkiye'ye Giriş Vizesi Verilmediği İddia Edildi

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DİKO Meclis Grup Sözcüsü Leonidu'ya Türkiye'ye Giriş Vizesi Verilmediği İddia Edildi
DİKO Meclis Grup Sözcüsü Leonidu'ya Türkiye'ye Giriş Vizesi Verilmediği İddia Edildi

DİKO Meclis Grup Sözcüsü Panikos Leonidu’ya Türkiye’ye giriş vizesi verilmediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO’dan yapılan açıklamaya dayanarak,  Leonidu’nun, Fener Rum Patrikhanesi’nde yapılacak olan, 57 içeriği ve 10 yılda bir üretilmesiyle Ortodoks dünyası için sembolik bir öneme sahip kutsal yağ Miron ayinine davet edildiğini, fakat Türk makamlarının Leonidu’ya, herhangi bir sebep göstermeksizin vize vermediğini öne sürdü.

Habere göre açıklamada, “Türkiye’nin bir kez daha, özellikle din ve ifade özgürlüğü konularındaki uzlaşmaz ve katı tavrını gözler önüne serdiği” savunuldu.

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