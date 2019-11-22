DİKO ve EDEK'ten, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığıyla ilgili yeni yasal düzenleme önerisi

DİKO ve EDEK milletvekillerinin, KKTC’yi tanıyan, KKTC ile ilişkili herhangi bir makamı elinde bulunduran ve Kıbrıslı Rum göçmene veya başka bir yasal kullanıcıya ait olan mülkü “gasp eden” herhangi bir kişiyi “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığından "mahrum bırakacak" bir yasa önerisi hazırladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Ya Sahte Devlet, Ya Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşı” başlığıyla aktardığı haberinde, DİKO Milletvekili Zaharias Kulias ve Pavlos Milonas ile EDEK Milletvekili Kostis Evstathiu’nun, bugün Rum Meclisi’ne sunacağı yasa önerisinde, Nüfus Yasası’nın 113’üncü maddesine 3 madde eklenmesini önerdiğini yazdı, bunları özetle şöyle aktardı:

“Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alan veya almak için başvuruda bulunan kişi; şu noktalarda yazılı onay vermelidir:

İşgal bölgelerindeki boyunduruk altındaki yönetimi tanımadığı, Bu yönetimle ilgili herhangi bir makamı elinde bulundurmadığı, Bir Kıbrıslı Rum göçmene veya başka bir yasal kullanıcıya ait olan bir mülkü gasp etmediği”.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, söz konusu yasa önerisinin, Evstathiu’nun bir yıl önce Rum İçişleri Bakanlığı’na mektup göndererek, KKTC’de “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna sahip olup da “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin var olmadığını beyan eden kaç tane yetkilinin bulunduğuna dair bilgilendirme istemesinin akabinde, Milonas’ın inisiyatifiyle hazırlandığını yazdı.

Rum İçişleri Bakanlığı’nın, Kıbrıslı Türklerin aldığı pasaportlarla ilgili kayıt tutmadığı yanıtını verdiğini belirten gazete, bu yanıt üzerine üç milletvekilinin, bu yasa önerisini hazırlayarak bugün, Rum Meclisi’ne sunacağını kaydetti.

Haberde, bu yöntemle, KKTC’li yetkililerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” resmi belgelerini kullanarak gittikleri uluslararası forumlarda, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne hakaret etmesi” olgusuna son verilmesinin amaçlandığı ifade edildi.