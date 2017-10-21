DİKO’da deprem: Başkan Yardımcısı istifa etti!

Fileleftheros gazetesi, istifasını yazılı olarak DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a sunan Patsalidis’in istifa mektubunda, parti liderliğini, “iletişim eksikliğiyle” ve “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözüm hedefini terk etmekle” suçladığını yazdı.
Patsalidis’in istifasının kabul edildiği belirtilen haberde, bu istifanın, başkan adayı Nikolas
Papadopulos’un çizmeye çalıştığı lider profiline ket vurduğu kaydedildi.
Gazete, parti içinde yaşanan birtakım karmaşalar da bulunduğunu ve ilerleyen günlerde, partiden başka istifalar da beklendiğini yazdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.