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DİKO’da deprem: Başkan Yardımcısı istifa etti!

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DİKO’da deprem: Başkan Yardımcısı istifa etti!
DİKO Başkan Yardımcısı Hristos Patsalidis’in dün görevinden istifa ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, istifasını yazılı olarak DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’a sunan Patsalidis’in istifa mektubunda, parti liderliğini, “iletişim eksikliğiyle” ve “iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözüm hedefini terk etmekle” suçladığını yazdı.

Patsalidis’in istifasının kabul edildiği belirtilen haberde, bu istifanın, başkan adayı Nikolas

Papadopulos’un çizmeye çalıştığı lider profiline ket vurduğu kaydedildi.

Gazete, parti içinde yaşanan birtakım karmaşalar da bulunduğunu ve ilerleyen günlerde, partiden başka istifalar da beklendiğini yazdı.

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