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Diko'dan aynı nakarat...

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Diko'dan aynı nakarat...
DİSİ tarafından hazırlanan ve okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak eğitim bakanına veren yasa tasarısı bugün Rum Meclisi oturumunda ele alınıyor.

Güney Kıbrıs'ta Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) tarafından hazırlanan ve okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak eğitim bakanına veren yasa tasarısı bugün Rum Meclisi oturumunda ele alınıyor.

Bugün sabah 09:00’dan itibaren Rum Meclisi oturumunda ele alınan yasa tasarısıyla ilgili DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos açıklamada bulundu.

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos Meclis’te yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

 “11 yıllık Meclis yaşantımda ilk kez utanç duyuyorum. Halkın tamamını küçük düşüreceksiniz. Verdiğimiz mesaj, baskılara ve şantajlara eğilimli olduğumuz şeklindedir. Bu kararla bizi, Kıbrıs sorununun çözümünden uzaklaştırıyorsunuz. Öneriye karşı oy vereceğiz.”

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