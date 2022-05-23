Dikta rejimini ve o rejimin faşist uygulamalarını her alanda hissetmeye devam ediyoruz.

İşte açıklama;

Geçtiğimiz günlerde hiçbir gerekçe olmadan Kıbrıslı sanatçı Can Sözer, Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından Türkiye topraklarına alınmamış ve saatlerce gözaltında tutulmuştu. Sözer’den önce bir kesim Kıbrıslı Türk’e daha aynı uygulamayı yapan TC devletine, Bu Memleket Bizim Platformu olarak hem gerekçeleri hem de yasaklı listesinin kimlerden oluştuğunu sormuş fakat bugüne kadar cevap herhangi bir cevap tarafımıza ulaştırılmamıştır.

Bu faşist uygulamayı kınamaya hazırlanırken bugün sabah ifade özgürlüğünü kullandığı için atanmış Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından polise şikâyet edilen Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Avukat Mine Atlı’ya dava okunması ve teminat duruşmasına çağırılması faşizmi ile karşı karşıya bırakıldık!

Polis ve Savcılığın alet edildiği bu faşist girişimi kınarken, her şart ve koşulda hem Can Sözer’in, hem de Mine Atlı’nın yanında olduğumuzu belirtiriz.

BASIN-SEN YÖNETİM KURULU