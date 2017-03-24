Diktatör dediğiniz sürece Nazi diyeceğim

Hollanda ve Almanya'ya tepkisini sürdüren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bütün bu gündemleri 16 Nisan belirleyecek.

16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir. Siyasi ve idari alanda gözden geçirmeler olur" dedi. Avrupa ülkelerine yönelik Nazi benzetmelerine gelen tepkilere de değinen Türkiye Cumhurbaşkanı, "Erdoğan'a 'diktatör' deme özgürlüğünüz var, Erdoğan'ın size 'Faşist' deme veya 'Nazi' deme özgürlüğü yok, kusura bakmasınlar, Erdoğan'a bunlar 'diktatör' demeye devam ettikleri sürece ben de bunlara aynen bu kavramlarla hitap etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. Çelik, Almanya’yla yaşanan krizin ardından Erdoğan’ın "Şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem yarın gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım" sözlerine atıfla Almanya’ya gidip gitmeyeceğini sordu. Erdoğan, "Şu anda gündemimde böyle bir şey yok. Artık bütün bu gündemleri 16 Nisan belirleyecek. 16 Nisan'dan sonra çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Onlar da karşılaşabilir. Siyasi ve idari alanda gözden geçirmeler olur" cevabını verdi.

"Steinmeier'e teessüf ediyorum"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sizin ve başkalarının inşa ettiği her şeyi tehlikeye atıyorsunuz" diye seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i eleştirdi:

"Üzülerek, hiç istemezdim böyle bir şey olsun. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier iyi arkadaş olduğumuz halde bir açıklama yaptı. Beni hedef alan bir açıklama. Adımı zikrederek yaptı. Bu açıklamayı yapmasından dolayı, kendisine teessüf ediyorum keşke böyle bir açıklamayı yapmamış olsaydı. Eğer ben Almanya'daki faşizan baskıları söylüyorsam, bunu tanımı içinde söylüyorum. Nazi benzetmesini yaparak bunu yapıyorsam bunu tanımı içinde söylüyorum. Aynı şey Hollanda için de geçerli.

Şansölye sahiplendi. Hani siz kadın haklarını savunuyordunuz. Bayan bakanımı araba içinde hapsedeceksin. Atlarını, itlerini, köpeklerini sosyal demokratik haklarını kullanmak üzere bulunan Hollanda vatandaşı Türk kardeşlerimin üzerine salacaksın, Trabzonlu Hüseyin'imi köpeklere ısırtacaksın. Doktorlar 3 ay çalışamazsın diyor.

Bunlara karşı tavrımız olmayacak mı? Bizim için küstah diyorlar, aynaya baksınlar. Küstahlar bize küstahlık taslayamazlar. Bu kadar ileri gidenler aynen karşılığını bulurlar. Bunu bilecekler. Türkiye ile gayriahlaki yarışa girilmez, aynen cevabını alırlar. Bir taraftan müzakere masasında olacaksın bir taraftan bunu yapacaksın.

Bütün gayretimi koydum ortaya ama aynı karşılığı görmedik. Olursa olur, olmazsa olmaz. Sorun bizden kaynaklanmıyor."

“Mayıs’ta yüz yüze yapacağımız görüşme önem arz ediyor”

"ABD'den FETÖ konusunda olumlu bir gelişme var mı?" sorusuna Erdoğan, "Şu anda görüşmeler yapılıyor. Özelikle de dışişleri bakanımızın bir ABD seyahati oldu. Orada Adalet Bakanı ile görüşmeleri oldu. Temenni ederim 16 Nisan'da seçimleri tamamlarız. Bize verilmesi planlanan randevuları verirler. O randevuda bu konuları çok daha açık görüşme imkanımız olur. Mesajlar gelip gidiyor. Aldığımız mesajlardan şu çıkıyor: Mayıs ayı içerisinde bizim yüz yüze yapacağımız görüşme önem arz ediyor. Sadece FETÖ meselesi değil. bölgenin sorunları konusunda önemli almamız gereken kararlar var. Mümbiç, Rakka, Musul meselesi önem arz ediyor" diye yanıt verdi.

Nazi benzetmesi

Almanya ve Hollanda'da bakanların etkinliklerinin yasaklanmasının ardından bu ülkelere yönelttiği Nazi benzetmesine gelen tepkileri değerlendiren Türkiye Cumhurbaşkanı, "Erdoğan'a 'diktatör' deme özgürlüğünüz var, Erdoğan'ın size 'Faşist' deme veya 'Nazi' deme özgürlüğü yok, kusura bakmasınlar, Erdoğan'a bunlar 'diktatör' demeye devam ettikleri sürece ben de bunlara aynen bu kavramlarla hitap etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Uçuşlarda elektronik cihaz yasağı

ABD'ye ve İngiltere'ye Türkiye'den yapılacak uçuşlarda akıllı telefonlardan büyük elektronik cihazlara yasağı getirilmesine ilişkin soruya Erdoğan şöyle cevap verdi:

“Girişimimiz oldu. Bugün Theresa Mary May, ile yaptığım görüşmede ‘Arzum şu’ dedim, ‘Bizim ve sizin yetkililerinizin bu işi konuşmalarında yarar var’ dedim. 'Ekonomik ve güvenlik noktasında birbirimize karşı itimadımızı zedeliyor' dedim. Sayın May yetkililerin bu görüşmeyi yapmasını istediğini söyledi. Benzer bir yaklaşımı Mevlüt bey, Amerika'dan görüşmeler yapmak suretiyle 'Bunları tekrar gözden geçirelim' diye bana bugün durumu bildirdi.

Temennim odur ki bir an önce bu yanlıştan vazgeçilir. Güvenlik üzerinde durulabilir doğrudur. Ama bunun abartılı bir hale gelmemesi gerekir diye düşünüyorum. Yalnız Türkiye için değil diğerleri için de bu haksızlık. Modern bir dünyada laptopuna varıncaya kadar A'dan Z'ye X-ray'larda aranan ve o şekilde gönderilen bunlar içinde akademisyenleri var, işadamları var.”

"Erken seçim düşünmüyoruz"

Erken seçim düşünmediklerini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu yapı 2019'un kasımına kadar böyle gidecek fakat hükümetin bakanlar için tasarrufu olabilir. Hükümet herhangi bir oylama yapar mı yapmaz mı, bilmiyorum. Mevcut anayasa 16 Nisan'dan sonra bu hükümet kalkıp yerine yenisi gelmesi gibi zorlama söz konusu değil. Hükümet böyle bir karar alır mı, hükümetin kendi tasarrufudur. Şu andaki görüntüde 2019 Kasım'a kadar gidecek bir hükümet var. Başbakan ‘Biz erken seçimi düşünmüyoruz’ diyor. Bana sorulsa ben de aynı kanaatteyim. Erken seçimlerle idare edilen ülkede istikrarı bulamazsınız.”