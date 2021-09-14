Dil yarası günlük hayatta herkesin başına en az bir kez gelmiş bir durumdur. Tat alma duyumuzun kaynağının dilimiz olması nedeni ile dilde çıkan yaralar günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir. Dil yarası; dilin kızarması, hassaslaşması ve dilde meydana gelen acı hissi ile kendini göstermektedir. Dil yaraları genellikle kişinin yanlışlıkla dilini ısırması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Lakin dil yaralarının tek nedeni bu değildir. Peki dil yarası neden olur? Dil yarası nasıl geçer? İşte dil yaraları ile ilgili tüm sorularınızın yanıtları!

Dil yarası, dil üzerinde yahut dilin altında ortaya çıkan yaralara denmektedir. Dil yaraları birçok nedenden ortaya çıkabilmektedir. Genellikle dil yaraları basit bir nedenden ortaya çıkmakta ve kendiliğinden de iyileşmektedir. Lakin bazı durumlarda dil yaralarının geçmesi için birtakım yöntemlere başvurmak gerekmektedir.

DİL YARASI NEDEN OLUR?

Dilde ortaya çıkan yaralar genellikle iyi huyludur ve kendiliğinden hızla iyileşmektedir. Dil yaraları en geç 10 gün içinde ortadan kaybolmaktadır. Lakin 10 günden uzun süren dil yaralarına da rastlamak mümkündür. Dil yarasının 10 günden uzun sürmesi halinde kişinin bir kulak burun boğaz doktoruna gitmesinde fayda vardır. Zira geçmeyen dil yarası altta yatan ciddi bir hastalığın belirtisi olabilmektedir.

Dil yarası oluşmasının birçok nedeni olabilmektedir. Çoğunlukla dil yaralarının oluşma nedeni basittir, bu nedenle de herhangi bir tedaviye gerek olmadan bu yaralar geçmektedir. Lakin kimi zaman dil yaraları ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilmektedir. Başlıca dil yarası nedenleri arasında şunlar yer almaktadır;

Yanlışlıkla dili ısırmak,

Vitamin eksikliği,

Diş çürükleri,

Sigara kullanımı,

Aşırı miktarda ve sık sık baharatlı yiyecekleri tüketmek,

Dilde oluşan mantar,

Ağız temizliğinin yetersizliği,

Bazı enfeksiyonlar,

Dilin yanması,

Gingivostomatit,

Kanser, diyabet veya Behçet gibi hastalıkların yan etkisi,

Kullanılan bazı ilaçlar,

Bademcik ameliyatı.

Bazı durumlarda bademcik ameliyatı da dil yaralarına yol açabilmektedir. Peki bademcik ameliyatı sonrası dil yarası nasıl geçer? Bu sorunun cevabı ve dil yaralarına iyi gelen yöntemler hemen aşağıda!

BEBEKLERDE DİL YARASI NEDEN OLUR?

Bebeklerde en çok görülen durumlardan bir tanesi de ağız içi yaralarıdır. Araştırmalar her 10 bebekten en az 2'sinde dil ve ağız içi yaraların meydana geldiğini göstermektedir. Genellikle normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde dil yarası daha sık görülmektedir. Bebeklerde doğumdan sonra ortaya çıkan bu dil yaraları genellikle 2 yaşına kadar kendini tekrarlamaktadır. Bebeklerde dil yarası oluşmasının temel nedeni doğum sırasında bebeğe mantar yerleşmesidir. Bebeklerde dil yarası oluşmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Doğum esnasında bebeğe mantar yerleşmesi,

Antibiyotik kullanımı,

Emzirme döneminde annenin göğsünü yeterince temiz tutmaması,

Bebeklerin oyuncaklarının, emziklerinin veya biberonlarının sterilize olmaması,

Bebeğin bağışıklık sisteminin zayıf olması.

DİL YARASI NASIL GEÇER?

Dil yarası olan kişilerin cevabını en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi de "dil yarasına ne iyi gelir?" şeklindedir. Dil yarası aslında kendiliğinden iyileşmektedir. Yani kişinin müdahalesine gerek kalmadan da dil yaraları ortalama olarak 10 gün içinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Lakin dil yaraları günlük hayatı zorlaştırdığı için genellikle hızlı bir şekilde geçmesi hedeflenmektedir. Eğer siz de "dil yarasına ne iyi gelir?" sorusunun cevabını merak ediyorsanız, şu yöntemler işinize yarayabilir! Dil altı yarası içinde, dilin üzerinde çıkan yaralar içinde şu yöntemler etkilidir: