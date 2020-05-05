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Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var

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Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var
Dilan Çiçek Deniz: Kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var

Konavirüs nedeniyle eve kapanan Dilan Çiçek Deniz yalnızlıktan şikâyet etti. "Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var" diyen oyuncu karantina günlerini anlattı.

25 yaşındaki oyuncu, karantinada geçen günlerini şu sözlerle anlattı:

“46’ncı günüm bugün. Evde birkaç bitki ve bağırsaklarımdaki birkaç milyar bakteri dışında herhangi bir canlı yok. Artık kanepeyle sevgi ve saygı çerçevesinde bir ilişkim var. Bir de ev kör noktada sanırım. Güneş ışığı teğet geçiyor. Ayçiçekleri, güneşi göremedikleri zaman birbirlerine bakıyormuş ya bende kendimi başıboş bir ayçiçeği gibi hissediyorum.”

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