  • BIST 10054.2
  • Altın 2717.345
  • Dolar 33.7214
  • Euro 37.2547
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKABlinken, tarafları Gazze’de ateşkese ikna etmek için İsrail’e gitti

Dilan Polat serbest

»
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat cezaevinden tahliye edildi. Polat için bugün Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tahliye kararı almıştı.
Dilan Polat serbest

Tutuksuz yargılancak Polat’ın ilk duruşması 4 Eylül’de.

Dilan Polat’ın ‘örgüt kurma’‘örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarından 27 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davada 28 sanık var. 23’ü tutuksuz yargıla

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz’un mahkemeye sunduğu dilekçede MASAK tarafından hazırlanan rapor karşısında Polat’ın üzerine atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğu belirtildi.

Mahkemeyse tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleriyle de sağlanabilecek olmasını dikkate alarak Polat’ın tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girdiği belirlendi.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamadaysa Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliği belirlenince İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı saptandı.

Dilan Polat’ın 2019’da ‘şampiyonlar ligi’ adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi. Savcılığın talebi üzerine Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Soruşturmada sanık sayısı 28’e çıktı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklandı. 27 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi.

16 tutuklunun ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyesine, buna karşılık ‘suç örgütü kurma ve üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarından tutukluluk halinin devamına hükmetti.

14 Haziran’daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu’nun yanısıra Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe’nin adli kontrol hükümleriyle tahliyesine hükmedildi. Diğer beş sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

nıyor. Dilan Polat’ın tahliyesiyle birlikte dört tutuklu sanık kaldı: Engin Polat, Alper Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Japon deprem uzmanı 32 ili tek tek saydı13 Ağustos 2024 Salı 14:12
  • TBMM Can Atalay için olağanüstü toplanacak: Tarih belli oldu12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:32
  • Mehmet Şimşek açıkladı: Vergide sistem değişiyor12 Ağustos 2024 Pazartesi 11:56
  • Kargo ile yurt dışı alışverişine vergi zammı tüketicileri nasıl etkileyecek?09 Ağustos 2024 Cuma 20:38
  • Popüler oyun platformu Roblox 'çocuk istismarı' gerekçesiyle engellendi08 Ağustos 2024 Perşembe 19:44
  • Instagram'dan sonra sırada o mu var? AKP'li Yayman: Milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor08 Ağustos 2024 Perşembe 12:56
  • Uyuşturucu baronu Orhan Ünğan dublör kullanarak boşanmış!07 Ağustos 2024 Çarşamba 08:22
  • Eşinin ailesine "anne, baba" diye hitap etmemek boşanmada kusur sayıldı05 Ağustos 2024 Pazartesi 18:09
  • Yolcular 'Pegasus'un valizleri güzergahlarına götürmediğini' iddia etti, Sabiha Gökçen'den açıklama geldi: Sistem arızalı05 Ağustos 2024 Pazartesi 11:56
  • Yunan adalarına Türk turist akını: Rekor kırılıyor, giden tekrar gidiyor05 Ağustos 2024 Pazartesi 10:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti