Dilan Polat serbest

Tutuksuz yargılancak Polat’ın ilk duruşması 4 Eylül’de.

Dilan Polat’ın ‘örgüt kurma’, ‘örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarından 27 yıla kadar hapsi isteniyor.

Davada 28 sanık var. 23’ü tutuksuz yargıla

Dilan Polat’ın avukatı Sevinç Horoz’un mahkemeye sunduğu dilekçede MASAK tarafından hazırlanan rapor karşısında Polat’ın üzerine atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğu belirtildi.

Mahkemeyse tutukluluktan elde edilecek faydanın bu aşamada adli kontrol hükümleriyle de sağlanabilecek olmasını dikkate alarak Polat’ın tahliyesine karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girdiği belirlendi.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamadaysa Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliği belirlenince İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı saptandı.

Dilan Polat’ın 2019’da ‘şampiyonlar ligi’ adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi. Savcılığın talebi üzerine Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Soruşturmada sanık sayısı 28’e çıktı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklandı. 27 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi.

16 tutuklunun ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyesine, buna karşılık ‘suç örgütü kurma ve üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarından tutukluluk halinin devamına hükmetti.

14 Haziran’daki aylık tutukluluk incelemesinde, Dilan Polat’ın kardeşleri Can ve Sinem Sıla Doğu’nun yanısıra Can Polat, Gökay Bekar, Halit Polat, Harun Abak, Metin Yılmaz, Mustafa Özalp, Nilgün Yılmaz, Uğurcan Ayyıldız ve Zekai Tepe’nin adli kontrol hükümleriyle tahliyesine hükmedildi. Diğer beş sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

nıyor. Dilan Polat’ın tahliyesiyle birlikte dört tutuklu sanık kaldı: Engin Polat, Alper Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün.