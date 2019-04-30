Dilber Ay son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren ses sanatçısı Dilber Ay’ın cenazesi, bugün Ankara’dan memleketi Düzce’ye getirildi.
Dilber Ay’ın Ağa Mahallesi’nde bulanan evinden helallik alınmasının ardından, cenaze aynı mahallede bulunan Yeşil Cami’ye götürüldü. Ay’ın oğlu Cemo Can, burada taziyeleri kabul etti.İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ay’ın cenazesi Düzce Şehir Mezarlığı’na defnedildi.
Cenazeye, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, şarkıcılar Hakan Taşıyan, Latif Doğan ve Mahmut Tuncer de katıldı.
Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklama yapan sanatçı Latif Doğan, Dilber Ay’ı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi. Doğan, “Kendisi çok iyi ve çok içten bir insandı. Ablamızı, anamızı kaybettik. Başımız sağ olsun” dedi.
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