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Dilek İmamoğlu, dünyaca ünlü moda dergisine kapak oldu

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Türk fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’na poz veren Dilek İmamoğlu derginin kapağında yer aldı ve ‘İstanbul’un Firt Lady’si’ ifadeleriyle tanıtıldı.
Dilek İmamoğlu, dünyaca ünlü moda dergisine kapak oldu

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, dünyaca ünlü moda dergisi Madame Figaro’ya açıklamalarda bulundu.

Dilek İmamoğlu dünyaca ünlü Madame Figaro dergisinin Türkiye edisyonuna konuştu. Türk fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu’na poz veren Dilek İmamoğlu derginin kapağında yer aldı ve ‘İstanbul’un Firt Lady’si’ ifadeleriyle tanıtıldı.

Akeroğlu, İmamoğlu’nun pozlarını sosyal medya hesabından paylaşırken, “Bu çok özel portre projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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