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Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Bugün Toplandı

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Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Bugün Toplandı
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Bugün Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün,UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplandı.

 

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan dilekçeleri görüştü, bir Ombudsman Raporunu da  görüşerek karara bağladı.

 

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay  Başkanlığındaki Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner  katıldı.

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