Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün toplanarak, gündeminde bulunan Ombudsman Raporlarını görüştü ve muhtelif dilekçeleri karara bağladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite toplantısı, UBP Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Hüseyin Erçal, UBP Milletvekili Ahmet Kaşif ve UBP Milletvekili Ali Pilli’nin katılımıyla yapıldı.

Toplantıya Ombudsman Raporlarına ilişkin görüş ve önerilerini sunmak için Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı, Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı ve Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulisioğlu da katıldı.