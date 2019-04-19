Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre komite, gündeminde bulunan dört Ombudsman raporunu görüştü ve birini onayladı.

Komite, gündeminde yer alan bir dilekçeyi de görüşüp, karara bağlarken, gündeminde yer alan diğer dilekçeleri ise ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Toplantıya davetli olarak, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın yanı sıra, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Gazimağusa Belediyesi, Gazimağusa Kaymakamlığı, Yeniboğaziçi Belediyesi, Orman Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nden yetkililer de yer aldı ve görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe başkanlığındaki komite toplantısına, UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Ali Pilli, komite üyeleri; UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli katıldı.