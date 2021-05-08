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Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Toplandı

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Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında toplanarak, gündemindeki dilekçeleri görüştü.
Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında toplanarak, gündemindeki dilekçeleri görüştü.

Meclisten verilen bilgiye göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan 8 adet dilekçeyi görüştü. Komite, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında bahse konu dilekçelerle ilgili değerlendirmeleri devam edecek.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığındaki Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Aytaç Çaluda ile CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

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