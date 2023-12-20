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Dilekkaya Köyü Sakini Arafa GÖKTAŞ Hayatını Kaybetti

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Dilekkaya Köyü Sakini Arafa GÖKTAŞ'ın Ani ve Acı Kaybı: Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Kurtarılamadı
Dilekkaya Köyü Sakini Arafa GÖKTAŞ Hayatını Kaybetti

Dilekkaya Köyü Sakini Arafa GÖKTAŞ'ın Ani ve Gayri Tabii Ölümü Toplumu Sarsıyor: Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde Verilen Tüm Çabalara Rağmen Kurtarılamadı!

Dilekkaya köyünde yaşayan 47 yaşındaki Arafa GÖKTAŞ, 19 Aralık 2023 tarihinde, saat 10:30 sıralarında evinde ani bir rahatsızlık geçirdi. Hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan GÖKTAŞ, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

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