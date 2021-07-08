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Dilekkaya’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Dilekkaya’da Meydana Gelen Yangında, 20 Çam ve 20 Akasya Ağacı Tamamen Yandı
Dilekkaya’da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Dilekkaya köyünün güney kısmında 15 dönümlük ormanlık alanda bugün meydana gelen yangında, 20 çam ve 20 akasya ağacı tamamen, 20 çam ve 40 akasya ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, saat 11.15 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangına polis itfaiye, orman dairesi, Ercan İtfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesine ait su tankerleri ile müdahale edildi. 

Olay hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.

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