Dilekkaya'da PCR test sonuçları açıklandı

Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde yer alan Dilekkaya’da önceki gün görülen 3 koronavirüs vakasının ardından dün köyde tarama yapıldı.
Değirmenlik Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 281 kişiye PCR testi yapıldı ve tümü negatif çıktı.
Değirmenlik Belediyesi sınırları içinde yer alan Dilekkaya’da önceki gün görülen 3 koronavirüs vakasının ardından dün köyde tarama yapıldı.
Değirmenlik Belediyesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 281 kişiye PCR testi yapıldı ve tümü negatif çıktı.
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