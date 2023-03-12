Dilekkaya'da Trafik Kazası!

11.03.2023 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Dilekkaya’da Zafer sokak üzerinde, Serkan TONO (E-18) yönetimindeki DL 149 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yol üzerinde bulunan kaldırıma ve ardından bir evin bahçe duvarına çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. DL 149 plakalı araç sürücüsü Serkan TONO, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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