Dilipak: Abdullah Gül konuyla ilgili aradı ve...

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, geçen günlerde kaleme aldığı bir yazıda "Sahi Kılıçdaroğlu, Gül ve İsrail maslahatgüzarı ile ne görüştü" ifadesi üzerine kendisini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aradığını söyledi.

Görüşme iddiasının tekzip edildiğini öğrenen Dilipak, ifadesini düzelterek özür diledi.

Diliapak'ın "Çamur deryasında yüzmek" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Geçen günki yazımda, “Sahi Kılıçdaroğlu, Gül ve İsrail maslahatgüzarı ile ne görüştü, geçtiğimiz günlerde.” Sanki Gül İsrail maslahatgüzarı ile görüşmüş gibi bir anlam da çıkıyor. Bu iddia daha önce günlük bir ulusal gazetede çıkmış ve tekzip edilmiş. Akit Tv’de sunucu arkadaş böyle bir haber olduğunu söyleyince bu ifadeyi daha sonra köşemde dile getirmiştim. Abdullah Gül konuyla ilgili olarak aradı ve Filistin konusundaki hassasiyetini dile getirdi ve “asla böyle bir görüşmenin olmadığını” söyledi.