Dilipak: Daha ilk günden uyarımı yapmıştım, "Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz” diye

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'yi daha ilk günden uyardığını ancak sesini duyuramadığını söyledi. Dilipak, söylediğinin, "Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz” olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı kurullarından danışmanlara, AKP teşkilatlarından belediyelere kadar herkesin gözden geçirilmesini söyleyen Dilipak, erken seçim konusunda ana muhalefetin "rahat durmayacağını" yazdı.
Dilipak "Sonuç bu" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:
Bu seçimden de AK Parti 1. çıktı.
Bu seçimden HDP zayıflayarak çıktı. Bu seçimde İyi Parti buharlaştı. Bu seçimde Sarıgül bitti. MHP ve CHP daha kazançlı idi.
AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya gibi büyükşehirleri kaybetti. Daha doğrusu İstanbul konusunda itirazlar var. Sonuç birkaç gün sonra belli olacak. Ankara ve İstanbul’da ilçe belediyelerinde durum daha farklı. Aynı şekilde belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerinde de farklılık sözkonusu. Bu da birçok il ve ilçede gelecekte ciddi sorunlara sebeb olabilir.
Bu seçim sonuçları kimseyi tatmin etmeyecek. CHP seçimi ülke genelinde kaybetse de Ankara ve İstanbul’da seçimi kazanmış olması ile moral buldu.
Erdoğan 4,5 yıl seçim olmayacağını söylese de Kılıçdaroğlu rahat durmayacaktır.
Bu seçim bugün için bir yerel seçimden daha fazla bir anlam ifade ediyor. AK Parti bu gerçeği görecek, kabine ve parti üst yönetiminde yenilenmeye gidecektir. Dahası belediyelerde kaybedilen yerlerde, bu kişilerin listeye girmesi için aracı olanların kim oldukları da değerlendirilmelidir.
Beştepe’deki danışmanlar ve politika kurullarının da gözden geçirilmesi gerek.
Kazanılan il ve ilçelerde genel sekreter ya da belediye başkan yardımcılarının atanması konusunda son derece dikkatli davranılması gerek.
Ben daha ilk günden uyarımı yapmıştım. Demiştim ki, “Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz”. Ama o gürültü arasında sesimi duyuramadım.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.