Dilipak: Daha ilk günden uyarımı yapmıştım, "Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz” diye

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP'yi daha ilk günden uyardığını ancak sesini duyuramadığını söyledi. Dilipak, söylediğinin, "Belediyeler ile geldiniz, belediyeler ile gidebilirsiniz” olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı kurullarından danışmanlara, AKP teşkilatlarından belediyelere kadar herkesin gözden geçirilmesini söyleyen Dilipak, erken seçim konusunda ana muhalefetin "rahat durmayacağını" yazdı.

Dilipak "Sonuç bu" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti: