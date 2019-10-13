Dilipak: Hassas noktalardan birinde terör olayı yaşanabilir

Yeni Akit yazarı Dilipak, Barış Pınarı Harekatı'nı yorumladığı yazısında ABD Başkanı Donald Trump'a güven duyulamayacağını belirterek, "Hassas noktalarından birinde bir terör olayı yaşanabilir. Mesela DEAŞ üzerinden batıda birtakım ses getiren eylemler yaşanabilir ve bu gerekçe ile hedef ülke bölgede yeni bir operasyon başlatabilir" diye yazdı.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı bugünkü köşesinde yorumladı.

"Bölgenin tamamını ele geçirsek bile, bölgenin kontrolü kolay olmayacak" diyen Dilipak, şunları söyledi:"ABD askeri tesislerindeki silahların önemli bir bölümü PYD’lilerin eline geçmiş durumda. Dolayısı ile çevreden sürekli taciz atışlarına maruz kalacağız ve 30 km dışından kontrol altındaki güvenli bölgeye yönelik saldırılara karşı müteyakkız olmamız gerekli. Unutmayalım ki, biz kontrolü ele geçirdikten sonra da ABD içeride olacak ve sürekli olarak kontrol dışı giriş çıkış yapacak, devriye gezecek, içerideki personeli üzerinden dışarıda himayeleri altındaki örgüt temsilcilerine bilgi aktaracaklar."

Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım'daki görüşmesine değinen Dilipak, "Eğer 13 Kasım’da Erdoğan Trump’la konuşursa, sonrası için bir yol haritası ortaya koyacak olsalar bile, bunun özellikle ABD için seçim sürecinde, kendini başarılı olarak gösteren bir şova dönüştürüleceğini ve Türkiye’nin de planını gerçekleştirdiği için başarılı olduğu mesajı ile geçiştirilmek isteneceğini düşünenler var. Trump seçime gidiyor ve fanatik bir topluluk olan Evengeliklerin beklentilerine uygun bir mesaj vermesi gerekiyor" dedi.

Hassas noktalardan birinde terör eylemi olabileceğini ileri süren Dilipak, "Mesela DEAŞ üzerinden batıda birtakım ses getiren eylemler yaşanabilir ve bu gerekçe ile hedef ülke bölgede yeni bir operasyon başlatabilir” ifadesini kullandı.