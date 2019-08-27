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Dilipak: Hedefine ulaşamayan bumerang sahibini vurur

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“Erdoğan, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak tartışmaların gündeminde”
Dilipak: Hedefine ulaşamayan bumerang sahibini vurur

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, son dönemde siyasette yaşanan belirsizliklerin AKP'lilerin kafasını karıştırdığını iddia etti. 

Dilipak, “Son zamanlarda çok fazla sağlığı ile Erdoğan, operasyonlarla Süleyman Soylu ve Maliye Bakanı tartışmaların odağındaki isimler. Krizi kontrol edemiyorsanız, döner sahibini vurur. Tıpkı hedefine ulaşmayan Bumerang gibi. Erdoğan’a bu lobi hiç güvenmedi. “Onsuz olmuyor” diye kadroda yer almasına ses çıkarmadılar ama şiir okudu diye siyaset yasağı getirenler onlardı. Daha sonra siyasete taşınmasında da onlar vardı. Fakat işler bekledikleri gibi gelişmeyince o sürecin sonunda 15 Temmuz yaşandı. BOP süreci noktalandı. Şimdi yeni bir süreç örgütlenmeye çalışılıyor” ifadesini kullandı.

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