Dilipak: İş Bankası’ndaki hisseler Diyanet’e aktarılsın

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İş Bankası’ndaki CHP hisselerini tekrar gündeme getirmesinin ardından bazı yorumlar yaptı.

Dilipak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları yazdı:

Beni asıl ilgilendiren Hilafet fonundan aktarılan parti. Hindistan, Kafkaslar ve Mısır’dan gelen paralar var. Doğrudan Hilafet fonundan aktarılan paralar var. Bu paraların tümü Mustafa Kemalin üstünde değil. Bazıları diğer şahısların üstünde (!?). O hisselerin de alınıp Diyanet’e aktarılması gerekir. Diyanet de bu parayı Diyanet Vakfı üzerinden vakıflara aktarabilir. Yani para Mustafa Kemal’in hisselerinden ibaret değil.

Dilipak, şöyle devam etti:

Bu güne kadar hak sahiplerine ödenmeyen bedellerin hak sahiplerine aktarılması gerek. Yani İş bankasındaki CHP kontrolündeki paraların da geçmişe dönük hak sahiplerine aktarılması gerekir.

İş Bankası’nda CHP’nin hisselerinin sadece yüzde 28 olmadığını öne süren Dilipak, şöyle devam etti:

Bu Hilafet fonuyla ilgili. Hazinenin payı daha büyük. Ayrıca bir de özel hak sahipleri var. İş Bankasının sermayesi 4 grupta toplanır. İş Bankası konusu borsa açısından sorun oluşturmaz. Sermaye yapısının yeniden düzenlenmesi söz konusu. Hisse paylarının Hazine, Diyanet ve hak sahiplerine teslimi, kimi niye ilgilendirir ki…

“CHP İş Bankası yükünden kurtarılırsa, bu CHP'yi normalleştirir” diyen yazar görüşlerini şöyle ifade etti:

CHP bu hali ile normal bir parti değil. Bankası olan bir parti. İş Bankası yükü CHP'nin sırtından alınırsa, CHP’yi ele geçirme mücadelesi de hızını kaybeder.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti’nin son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri gündeme gelmişti.

AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yapmıştı. Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin” talimatını vermişti.

İş Bankası hakkında

Türkiye’nin en büyük özel bankalarından biri olan İş Bankası 1924 yılında Atatürk’ün talimatıyla kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetmeden iki ay önce, 5 Eylül 1938’de kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamede sahip olduğu hisse senetlerinin mülkiyeti ve yönetimini CHP’ye bıraktığını söylüyor. Atatürk yine vasiyetinde hisselere ilişkin kâr payının ise Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na bırakılmasını istiyor. Buna göre CHP, İş Bankası’nda Atatürk’e ait hisselerin yüzde 28.09’unun mülkiyet ve yönetim hakkına sahip.

Geçmişte ne olmuştu?

1953'te Demokrat Parti iktidarı da İş Bankası hisselerini "kamulaştırdı." Adnan Menderes hükümeti döneminde çıkarılan yasayla CHP'nin mallarına el konulurken, İş Bankası hisseleri de Hazine'ye devredildi. Yasa 10 yıl sonra, 1963'te Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi, hisseler CHP'ye geri döndü.

Hisseler ikinci kez ise 12 Eylül 1980'deki askeri darbe sonrası Hazine'ye geçti. Darbenin ardından tüm siyasi partiler gibi CHP de kapatıldı. Partinin tüm malvarlıkları gibi, İş Bankası hisseleri de Hazine'ye devredildi. Sivil siyasete dönülmesinin ardından CHP'nin de yeniden açılmasıyla, AYM'ye yapılan başvuru doğrultusunda hisseler CHP'ye iade edildi.