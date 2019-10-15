Dilipak: YPG'den alınan bölgelere kenevir ve mantar ekelim

Yeni Akit'in yazarı Abdurrahman Dilipak yine gündem olmayı başardı. Kenevir övmesiyle bilinen Dilipak, bu kez "Barış Pınarı Harekatı"'nda YPG'den alınan bölgelerde 'kenevir ve mantar ekimine öncelik verilmesi gerektiğini' söyledi.

Bölgede PYD tarafından kazılan tünellerin 'güvenlik ve üretim' amacıyla korunması gerektiğini de söyleyen Dilipak şu ifadelere yer verdi:

"Buradaki PYD’lilerin kazdıkları tünellerin kesinlikle korunması gerekiyor. Buraları güvenlik maksadı ile kullanılabileceği gibi, depo ya da mantar üretimi için kullanılabilir.

Bu bölgede derhal, sebze, tahıl ekimi yanında kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli. Mantar yılda 365 gün ürün verir ve hava, su, toprak istemez."

ARA ARA ÖVÜYOR

Dilipak, "Hint keneviri ya da yeşil hazine" isimli bir yazısında da yine keneviri öven ifadelere yer vermişti. O yazısında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Esrarın biyolojik bağımlılıktan daha çok psikolojik bir bağımlılık yaptığını, bağımlılıktan kurtulmak konusunda, diğer eroin ve sentetik uyuşturuculara göre daha kolay olduğunu da hatırlatalım. Esrar kullanıcılarının çevresine karşı kriminal riski daha düşük olup, bütün zararı, daha çok kendisinedir.

Peki, bu Hint keneviri nedir? Bakın Hint keneviri, şeker hastalığının tedavisi için ilaçtır aynı zamanda. Göz tansiyonu, artrit, romatizma, kalp, epilepsi, astım, mide, uyku bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar, omurga rahatsızlıkları, şeker, kanser gibi 250 kadar hastalıkta Hint kenevirinin etken maddesi THC kullanılıyor. Kemoterapinin yan etkilerinden kurtulmak için de kenevir bir imkân sunuyor."

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