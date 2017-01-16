Dillirga halkı Erdoğan'ın açıklamalarından rahatsız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Erenköy’le Güzelyurt arası birleştirilmesi ve KKTC’ye bırakılması yönündeki açıklamalarının Dillirga’da tepkilere neden olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Dillirga’ya Ayak Basmak Türkiye’nin Sabit Arzusu” başlığıyla verdiği haberinde, Erdoğan’ın, Erenköy’le Güzelyurt arasının birleştirilmesine değinirken, aslında Dillirga’daki Pirgo’nun Kıbrıs Türk kurucu devletine verilmesini istediğini yazdı.

Habere göre Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus, Erdoğan’ın, Maraş’ın iadesinin Dillirga ile bağlanmasına yönelik sözlerinin kabul edilmez olduğunu savunarak, bu konudaki hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

Kleanthus, Aşağı Pirgo halkının bunu en sert bir şekilde kınadığını ve Dillirga’nın Maraş ile değiştirilmesine yönelik Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdiğini belirtti.

Buna paralel olarak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa daimi ve adil bir çözüm bulunmasına yönelik çabalarına destek belirten Kleanthus, Anastasiadis’i Türk önerisini reddetmeye çağırdı.

Kleanthus açıklamasında, Dillirga’ya sahip olmanın 1963-64’ten bu yana Türkiye’nin yayılmacı politikasına yönelik sabit arzusu olduğunu da iddia etti.