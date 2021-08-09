Dillirga’da Ölen Rumlar Anıldı

Dillirga bölgesinde, 8 ve 9 Ağustos 1964 tarihlerinde meydana gelen çatışmalar sırasında ölen Rumlar için dün anma töreni düzenlendiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler Dillirga bölgesinde meydana gelen çatışmalar sırasında ölen Rumlar için dün Paşiammo’daki Ay.Rafail Kilisesi’nde bir ayin düzenlendiğini yazdı.

Habere göre, ayinde, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Savunma Bakanı Haralambos Petridis ve Baf Metropoliti Yeorgios da yer aldı.

Rum Eğitim Bakanı Prodromu ayinde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin “işgal ve bölünmeyle ilgili siyasi ve askeri hedefinin 1964’te boşa çıktığını çünkü çağrıda bulunan insanların vatanı koruduğunu” belirtti.

Prodromu, 57 yıl sonra vatanı koruyanların inançlarından ilham almaları gerektiğini, ayrıca Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü aracılığıyla adalete erişme ve özgürlük çabalarını desteklemeleri gerektiğini ifade etti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise yaptığı konuşmada, Savunma Bakanlığı ve RMMO olarak gerek siyasi, gerekse askeri olguları değerlendirdiklerini belirterek, RMMO’nun modernizasyonundan da bahsetti.

ERENKÖY DİRENİŞİ’NİN ANILMASI

Fileleftheros gazetesi, bir başka haberinde ise Erenköy Direnişi’nin yıldönümü nedeniyle 510 kadar Kıbrıslı Türk ve Türkiyelinin, 46 otobüsle Erenköy’e gittiğini yazdı.

Habere göre, Dillirga bölgesi barikatlarının açılmasıyla ilgili Komie Başkanı Andreas Karos, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada dün sabah 09.00 itibarıyla, 46 otobüsle birlikte 510 kadar kişinin “Limnidi” (Yeşilırmak) kapısına geldiğini, otobüslere ambulansların ve başka araçların da eşlik ettiğini belirtti.

Karos, deniz yoluyla da belli sayıda Kıbrıslı Türk’ün de Erenköy’e taşındığını ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise “Bizi Türkiye Kurtardı” başlığı altında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Erenköy Direnişi’nin yıldönümü etkinliği nedeniyle yaptığı konuşmaya da yer verdi.

İSAAK VE SOLOMU ANILDI

Fileleftheros gazetesi, Paralimni’deki Ay.Dimitriu Kilisesi’nde dün düzenlenen bir ayinle, 1996 Derinya olaylarında hayatlarını kaybeden Tasos İsaak ve Solomos Solomu’nun 25’inci ölüm yıldönümlerinde anıldığını yazdı.

Ayinin, Karpaz Bölge Piskoposu Hristoforos tarafından yönetildiğini yazan gazete, hükümeti ayinde Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas temsil ettiğini belirtti.

Anma etkinliğine İsaak ve Solomu’nun yakınlarının katıldığını belirten gazete, aile yakınlarının etkinlikte konuşma yaptığını da yazdı.

Habere göre, anma etkinliğinin ardından vatandaşlar, Derinya sınır kapısına yönelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.