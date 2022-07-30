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DİMED Başkanı Ertuğruloğlu, Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı

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DİMED Başkanı Ertuğruloğlu, Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı
DİMED Başkanı Ertuğruloğlu, Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı

Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, hayatını kaybeden Işık İkidereli için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ertuğruloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği’nde birçok görev yapan, Yönetim Kurulu eski üyemiz, Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi eski müdürlerinden Muhittin İkidereli’nin kıymetli eşi, Işık İkidereli’nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet yaslı ailesi ve tüm sevenlerine Derneğimiz adına başsağlığı diliyorum.”

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