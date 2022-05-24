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DİMED “Kadının Toplumsal Statüsünün Sürdürülebilirliği ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ ” temalı panel düzenledi

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DİMED “Kadının Toplumsal Statüsünün Sürdürülebilirliği ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ ” temalı panel düzenledi
DİMED “Kadının Toplumsal Statüsünün Sürdürülebilirliği ‘Güçlü Kadın Güçlü Toplum’ ” temalı panel düzenledi

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) himayelerinde düzenlenen kadın konulu panelin ikincisi Kadının Toplumsal Statüsünün Sürdürülebilirliği “Güçlü Kadın Güçlü Toplum” temasıyla Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile işbirliği içerisinde 23 Mayıs 2022, Pazartesi günü gerçekleştirildi.

DİMED Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu’nun açılış konuşması ile başlayan panel, Başkent Üniversitesinden katılan panelistler Prof. Dr. Nermin Yeniköse, Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil, Doç. Dr. Ceyda Kuloğlu ve Girne Amerikan Üniversitesi’nden katılan panelistler, Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Doç. Dr. Nur Yeliz Gülcan, Yrd. Doç. Dr. Saltuk Aytaçoğlu ile moderatörlük de yapan Doç. Dr. Münevver Çağın’ın sunumlarıyla devam etti. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kadının Rolü, Sürdürülebilirlik ve Kadınların Dijitalleşme Açığı, Tarihsel Süreçte Türk Toplumunda Kadın ve Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik ve Kadının Siyasi Temsili, Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Cinsiyet Farkındalığı, Kadın Sağlığında Sürdürülebilirlik Tehlikede başlıklı konuların tartışıldığı panel, konukların yoğun ilgi gösterdiği soru cevap bölümüyle tamamlandı. Panelin sonunda GAÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan plaketler panelistlere takdim edildi.
Panelin ikinci yarısında ise, DİMED himayelerinde Başkent Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi ile işbirliği içerisinde Başkent Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil tarafından “Yapay Zeka Okuryazarlığı Sertifika Programı” gerçekleştirilerek katılımcılara sertifikaları verildi.
Eğitimin sonunda Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar tarafından Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil’e plaketi takdim edilmiştir.

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