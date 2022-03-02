  • BIST 1.986,09
  • Altın 870.677
  • Dolar 14.1135
  • Euro 15.6583
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Dimitriadis Başkanlık Adaylığını Resmen Duyurdu

» »
Dimitriadis Başkanlık Adaylığını Resmen Duyurdu
Dimitriadis Başkanlık Adaylığını Resmen Duyurdu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) üslendiği davalarla tanınan avukat Ahilleas Dimitriadis dün yaptığı açıklamayla 2023 Başkanlık Seçimlerine bağımsız adaylığını resmen açıkladı.


Haravgi ve diğer gazeteler, Ahilleas Dimitriadis’in dün yaptığı açıklamayla 2023 yılında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine bağımsız aday olduğunu resmen açıkladığını yazdılar.


Dimitriadis açıklamasında, başkan seçilmesi halinde Kıbrıs sorununun çözüme ulaşması ve devlet kurumlarındaki yolsuzluk olaylarıyla mücadele edeceği şeklinde taahhütlerde bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis Riyad’da Suudi Arabistan Veliaht Prensi İle Görüştü02 Mart 2022 Çarşamba 20:00
  • İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Anastasiadis İle Görüştü02 Mart 2022 Çarşamba 18:35
  • Güney Kıbrıs’ta Bin 986 Yeni Vaka 1 Can Kaybı!01 Mart 2022 Salı 21:35
  • Sahte Belgelerle Uçağa Binen Yolcuları İndirmek İçin Zorunlu İniş Yapıldı01 Mart 2022 Salı 16:39
  • Yorgos Frangos, Ali Kişmir'e Yazdığı Yazı Nedeniyle Açıklama Yaptı01 Mart 2022 Salı 16:25
  • Rum Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya Silah Yardımına Destek01 Mart 2022 Salı 16:17
  • Neofitu Ukrayna Büyükelçisi İle Görüştü01 Mart 2022 Salı 16:06
  • Rum Savunma Bakanı İsrail’le Dostluk Vurgusu Yaptı01 Mart 2022 Salı 15:57
  • Güney Kıbrıs limanları Rus gemilere açık01 Mart 2022 Salı 12:56
  • Güney Kıbrıs'ta Ukraynalı yolcular PCR ücreti ödemeyecek01 Mart 2022 Salı 12:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti