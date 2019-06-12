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Dimitriadis Rum Hükümeti’nin AİHM davalarındaki tutumunu sorguluyor

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Kıbrıslı Rumların KKTC’deki eski taşınmazlarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açtığı davalarla tanınan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Rum hükümetinin son dönemde bu davalara ilişkin sergilediği tutumu sorguladı.
Dimitriadis Rum Hükümeti’nin AİHM davalarındaki tutumunu sorguluyor

Fileleftheros gazetesi, “Devlet Yok” başlığı altında verdiği haberinde avukat Ahilleas Dimitriadis’in açıklamasına yer verdi. Dimitriadis, kapalı bölge Maraş’ta bulunan bir taşınmaza ilişkin AİHM’de sözde Kıbrıslı Rum mal sahibi tarafından açılan davada Rum hükümetinin, sürenin bitmesine çok az bir zaman kalmasına karşın görüşünü sunmadığına işaret etti.

Habere göre, Dimitriadis dünkü açıklamasında, AİHM’nin, kapalı bölge Maraş’ta bulunan taşınmaz mal için, dilekçe sahiplerinin avukatlarının yanı sıra ilgili tarafların görüşlerini istediğini belirterek, Türkiye’nin söz konusu davadaki taşınmazın EVKAF tarafından idare edilen Abdullah Paşa Vakfı’na ait olduğu argümanını sunmasına karşın Rum hükümetinin henüz tezini sunmadığını ifade etti.

Taraflara tezlerini sunmaları için verilen sürenin 18 Haziran’da dolacağı uyarısında bulunan Dimitriadis, bu davanın, kapalı bölge Maraş’taki taşınmazların kime ait olduğuna ilişkin karar alınması bakımından önemli olduğunu vurguladı.

Dimitriadis, daha önce de, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun sonuç getiriciliği hakkında AİHM’de bir dava görüldüğünü ve Rum hükümetinin bu davaya görüş sunmadığını belirterek, Rum hükümetinin “Hellim dosyasında olduğu gibi dikkatinden kaçan bir durumun mu, yoksa bu tür davalara müdahil olmamak adına yapılan bilinçli bir hareketin mi olduğu” sorularını dile getirdi.

Dimitriadis açılamasında Loizidu davası kararının uygulanmasına da değinerek, Türkiye’nin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde dava hakkında süren tartışmaları sonlandırmak istediğini ve davaya ilişkin tazminatı ödeyen Türkiye’nin taşınmazın iadesi kararını ise uygulamak istemediğini sözlerine ekledi.

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