Dimitriadis: “Türkiye, Varnavas Davasındaki 6 Kayıpla İlgili Hiçbir Şey Yapmadı”

Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Türkiye’nin, Türkiye aleyhindeki “Varnavas ve diğerleri” davasındaki 6 Rum kayıp ile ilgili hiçbir şey yapmadığını kabul ettiğini iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne konuyla ilgili mektup gönderen Dimitriadis, Türkiye’nin tazminat ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği gibi, komitenin verdiği ara kararları da göz ardı ettiğini öne sürdü.



Habere göre, Dimitriadis, Türkiye’nin, mahkeme kararı uyarınca ödemesi gereken adil tazminat konusundaki “başarısızlığı” hakkında sessizliğe büründüğünü de ileri sürdü.



Türkiye’nin bu tavrının, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kurumsal rolünü baltaladığını iddia eden Dimitriadis, bu davaların 30 yıl önce başladığını, nihai kararın 11 yıl önce verildiğini, ihlallerin 46 yıldır devam ettiğini ve tüm bunların daha fazla gecikme olmadan sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Habere göre, Dimitriadis, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne resmi prosedür başlatması çağrısı yaparak, konunun oylamaya sunulması ve mahkemeye sevk edilmesi önerisinde bulundu.



Dimitriadis, KKTC’de malı bulunan Rumlarla ilgili mektubunda ise, Maraş’a ilişkin son gelişmeler ve mülkiyet haklarının ihlaliyle ilgili bilgilendirme yaptı.