Dimitriadis: “Türkiye’nin planları hukuki yollarla önlenebilir”

Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Türkiye’nin kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili planlarının, hukuki yollarla önlenebileceğini iddia etti.

Rum Avukat Ahilleas Dimitriadis, Türkiye’nin kapalı Maraş’ın açılmasıyla ilgili planlarının, hukuki yollarla önlenebileceğini iddia etti.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Dimitriadis, gerek Türkiye’nin, gerekse KKTC’nin, 425 parça büyüklüğündeki Maraş sahil şeridinin değerlendirilmesini istediğini ve yapılması gereken şeyin, Türkleri hukuki yollarla sahil şeridinden mahrum bırakarak, akabinde Maraş ile ilgili genel planlarını önlemek olduğunu savundu.

Bunun, Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılacak toplu başvurularla gerçekleşebileceğine işaret eden Dimitriadis, Titina Loizidu’nun başvuru modeli zemininde, kullanım kaybından dolayı tazminat davası açılması yoluyla, Türklerin planlarının önüne geçilebileceğini öne sürdü.

Habere göre Dimitriadis, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru yapılması halinde, Maraş’taki malların şu anda kullanıcısı bulunmadığı için, Türkiye’nin bu malları sahiplerine vermek zorunda olacağını da ileri sürdü.