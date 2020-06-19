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Dimitris Hristofyas’ı Anma Etkinliği düzenleniyor

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Dimitris Hristofyas’ı Anma Etkinliği düzenleniyor
Dimitris Hristofyas’ı Anma Etkinliği düzenleniyor

İşte açıklama;

Dimitris Hristofyas’ın ailesi ve AKEL Merkez Komitesi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eski Cumhurbaşkanı ve AKEL eski Genel Sekreteri Dimitris Hristofyas’ın anısına 21 Haziran 2020 Pazar akşamı saat 19.00’da Lakatamya Belediyesi Amfitiyatrosu’nda siyasi etkinlik gerçekleştiriyor.

Pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın kurallarının ve sağlık protokollerinin öngördüğü tüm koruyucu önlemlerin kesinlikle uygulanacağı etkinliğe katılmak isteyenler 19 Haziran 2020 Cuma gününe kadar 22761121 numaralı telefonu arayarak katılacaklarını bildirmelidir.

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