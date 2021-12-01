Dimitriu, Fransa-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu heyetini dün kabul etti

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, Fransız Parlamentosu’ndaki Fransa-Güney Kıbrıs Dostluk Grubu heyetini dün kabul ederek, görüştüğü haber verildi.

Heyetin Meclis’in daveti üzerine Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini yazan Fileleftheros, Nadia Essayan’ın başkanlık ettiği heyette Florence Granjus ile Sophie Mette’nin de yer aldığını kaydetti.

Gazete, görüşmede iki ülke arasındaki yakın dostluk ve işbirliği bağlarına işaret eden Dimitriyu’nun Fransa ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kıbrıs sorunuyla ilgili ilkeli tutumu ve değerli desteğine teşekkür ettiğini yazdı.

Gazeteye göre, Kıbrıs sorununda çözüme varılması hedefiyle, Kıbrıs Rum kesiminin müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin iradesine işaret eden Dimitriyu, Türk tarafının iki devlet çözümüne ilişkin taleplerini ise hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini vurguladı.