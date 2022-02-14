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Dimitriu İle Karusos’tan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar

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Dimitriu İle Karusos’tan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar
Dimitriu İle Karusos’tan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Açıklamalar

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bağımsızlık, adanın yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorunu müzakerelerindeki durağanlıktan kurtulmak için mücadeleye devam etmenin herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi.


Alithia gazetesinin haberine göre, Derinya’da dün düzenlenen bir anma töreninde konuşan Dimitriu, askersiz, garantörsüz ve tel örgülerin olmadığı bir Kıbrıs için mücadele ettiklerini ifade ederek, Kıbrıs’ta BM kararları ile Avrupa ilke ve değerleri zeminindeki adil bir çözüm arzuladıklarını dile getirdi.


Konuşmasında Türkiye’nin Maraş ve Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki eylemlerini kınadığını belirten Dimitriu, müzakerelerin yeniden başlamasının önemine vurgu yaptı.


Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos da, başka bir anma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını görmezden gelerek Kıbrıs’ta iki devlet tezinde ısrarcı olduğunu söyledi.


Karusos, Türkiye’nin amacının “işgal askeri ile çağdışı garantörlüğü adada ezeli hale getirmek ve Kıbrıs Türk toplumunu tam kontrol altına almak” olduğunu iddia etti.


Habere göre Karusos, Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” egemenlik haklarını, deniz bölgesini ve Maraş’taki koruma statüsünü ihlal ederek yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. 

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