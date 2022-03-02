Dimitriu Kültürel Miras Teknik Komitesi Üyeleriyle Görüştü

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Pazartesi günü, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi Rum Eşbaşkanı Sotos Ktoris ve komite üyeleriyle görüştüğü bildirildi.



Haravgi gazetesi, Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Ktoris’in yanı sıra komite üyeleri Yoannis Karis, Alekos Tringidis, Katerina Frangulidu ve Natali Neofitu’nun katıldığını yazdı.



Haberde, Dimitriu’nun komitenin kültürel mirası kurtarmak, korumak ve öne çıkarmak için gösterdiği çabayı övdüğü ve komitenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.



Gazete, Ktoris’in yaptığı açıklamada ise, komitenin yaptığı çalışmaların uzlaşı ve karşılıklı saygı kültürüne dayandığını ve Kıbrıs’ın kültürel mirasının korunması için çalışmalara devam edeceklerini söylediğini kaydetti.