Dimitriu, Rum AP Milletvekilleriyle Bir Araya Geldi

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Rum milletvekilleriyle, Meclis ile AP milletvekilleri arasındaki kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde dün akşam düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Meclis’ten yapılan açıklamaya göre yemekte, kurumsal düzeydeki problemlerin nasıl çözülebileceği konusunda görüş alışverişi yapıldığını ve Avrupa’nın gündemindeki konular üzerinde güncel bilgilendirme, iletişimin kurumsallaştırılması mevcut çerçevenin daha etkin kılınmasına yönelik irade belirtildiğini yazdı.

Bu arada gazete, haberinde Dimitriu’nun geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yunanistan Eski Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas için açılan elektronik taziye defterini imzaladığını da kaydetti.