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Dimitriu: Tatar’ın sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz

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Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Didmitriu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’ta bundan sonra atılacak adımın kamu binalarının açılması olacağı şeklindeki açıklamasından “endişe ve kaygı” duyduklarını ifade etti.
Dimitriu: Tatar’ın sözlerinden endişe ve kaygı duyuyoruz

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Dimitriu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş’ta bundan sonra atılacak adımın kamu binalarının açılması olacağı açıklamasından “endişe ve kaygı” duyduklarını kaydetti.

Rum radyosuna göre, Tatar’ın sözlerinin BM Güvenlik Konseyi’nin Kapalı Maraş’la ilgili kararlarını görmezden geldiği iddiasında bulunan Dimitriu, Rum tarafının Türk tarafının eylemlerini “gereken yerlerde ifşa edeceğini” söyledi.

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