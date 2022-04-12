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Dimitriu, Ukrayna-Polonya sınırına ziyarette bulunacak

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Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Ukrayna halkına destek için diğer ülkelerin kadın meclis başkanlarıyla birlikte Ukrayna-Polonya sınırına ziyarette bulunacağı bildirildi.
Dimitriu, Ukrayna-Polonya sınırına ziyarette bulunacak

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Ukrayna halkına destek için diğer ülkelerin kadın meclis başkanlarıyla birlikte Ukrayna-Polonya sınırına ziyarette bulunacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, planlanan ziyaretin yanı sıra, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky’nin Rum Meclisi’nde tepkilere yol açan konuşmasının ardından Dimitriu’nun, Kıbrıs sorunuyla ilgili bilgilendirme yapmak maksadıyla bazı diplomatik temaslar başlattığını yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak Zelensky’nin konuşmasıyla birlikte Dimitriu’nun Meclis’te, Kıbrıs sorunu konusunda konuşma yapmasının ardından birçok yabancı yetkiliyle basın-yayın organının Dimitriu ile temasa geçerek Kıbrıs sorunundaki son gelişmelere dair bilgilendirme talebinde bulunduğunu kaydetti.

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